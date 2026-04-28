В Касимовском округе изменится расписание автобусов на майские праздники

В Касимовском муниципальном округе в майские праздничные дни скорректируют работу некоторых автобусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации. Касимов — Самылово (№ 108) 1-3 и 9-11 мая — 06:05, 17:35; Касимов — Лашма (№ 111) 1 и 11 мая — 05:40, 10:00, 13:35, 15:35, 18:40; Касимов — Крутоярский (№ 113) 1 и 11 мая — 07:35; Касимов — Телебукино (№ 133) 1 и 11 мая — 06:30.