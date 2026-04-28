В Ивановской области мигрант избил школьницу и скрылся

По словам матери пострадавшей, ее 17-летняя дочь отпросилась погулять, но позже прислала сообщение с просьбой о помощи. Женщина бросилась на поиски и возле одной из школ увидела ребенка в крови: девушка пыталась вырваться из рук мужчины. Женщина отбила дочь из рук нападавшего, а прохожие помогли задержать мигранта до приезда полиции. Девочку госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции мигрант дал показания и его отпустили. Отмечается, что сейчас мужчина находится в Узбекистане. Предварительно, он начал избивать школьницу еще в квартире, куда ее пригласила знакомая. В отношении пострадавшей рассматривается обвинение в краже крупной суммы с банковской карты одного из мужчин.

