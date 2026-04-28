В Госдуме предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили закрепить право школьников на бесплатные консультации с психологом перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы инициативы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым считают, что такая мера поможет снизить стресс у выпускников.

Предполагается, что каждый ученик сможет получить как минимум одну индивидуальную консультацию перед экзаменами. При необходимости также могут быть организованы дополнительные встречи для родителей или групповые занятия по психологической подготовке.

Депутаты отмечают, что бесплатная психологическая помощь уже предусмотрена законом, однако сейчас она в основном ориентирована на детей с трудностями в обучении и адаптации. Новая инициатива должна сделать поддержку более доступной для всех выпускников.