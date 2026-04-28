В Госдуме предложили продлевать социальную помощь инвалидам после 18 лет

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили сохранить право на бесплатное социальное обслуживание на дому для инвалидов даже после достижения ими 18 лет. Об этом пишет РИА Новости.
В настоящее время семьи, воспитывающие детей-инвалидов, рискуют потерять эту помощь, когда ребенок становится совершеннолетним, хотя потребность в уходе остается.
Депутаты обратились к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой внести изменения в закон, чтобы инвалиды не теряли право на бесплатное обслуживание при переходе во взрослую жизнь. Они считают важным, чтобы помощь продолжалась без перерыва и не зависела от дохода семьи или места проживания.
Авторы инициативы уверены, что это поможет улучшить систему социальной поддержки и снизить нагрузку на семьи инвалидов.