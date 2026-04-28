В ЦПКиО откроется парковый сезон 1 мая

В пятницу, 1 мая, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани стартует парковый сезон. Праздник начнется в 12:00 на площади перед Зеленым театром. На аллее, ведущей к площади, развернется ярмарка крафт-мастеров. Гости смогут посмотреть и купить авторские работы рязанских умельцев. Основной площадкой станет сцена перед Зеленым театром. Здесь пройдет большой концерт, который подготовил МБУК «Арт-центр».

Основной площадкой станет сцена перед Зеленым театром. Здесь пройдет большой концерт, который подготовил МБУК «Арт-центр». Для зрителей выступят группа «Балалайка-62», а также Лидия Петрова, Ксения Шубина и Екатерина Анисимова. В программе заявлены песни разных жанров — от поп-музыки до народных.