Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Театре кукол имени Сергея Образцова. «Ушел из жизни Роберт Ляпидевский, легенда нашего театра. Сегодня не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», — говорится в сообщении театра.

Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Театре кукол имени Сергея Образцова.

«Ушел из жизни Роберт Ляпидевский, легенда нашего театра. Сегодня не стало народного артиста России Роберта Анатольевича Ляпидевского. Он был почти сверстником театра, человеком, который 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», — говорится в сообщении театра.

Ляпидевский посвятил сцене более 60 лет и внес значительный вклад в развитие отечественного кукольного искусства.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов.