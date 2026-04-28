Студенты пилотного спецкурса Рязанского медколледжа одними из первых побывали на строящемся заводе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

В рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов» состоялась экскурсия для студентов Рязанского медколледжа на строящийся в Скопинском округе фармацевтический завод по производству препаратов плазмы крови человека ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». 17 студентов стали одними из первых, кто увидел готовые рабочие места в лаборатории контроля качества и административном блоке завода, запуск которого запланирован на 2028 год. Здесь, на современном оборудовании, будут производиться уникальные для России препараты плазмы крови человека, используемые в гематологии, иммунологии, реанимации и интенсивной терапии.

17 студентов, которые заканчивают первый год обучения по пилотному спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза», открытом при поддержке Корпорации развития по запросу инвестиционной компании, стали одними из первых, кто увидел готовые рабочие места в лаборатории контроля качества и административном блоке завода, запуск которого запланирован на 2028 год. Здесь, на современном оборудовании, будут производиться уникальные для России препараты плазмы крови человека, используемые в гематологии, иммунологии, реанимации и интенсивной терапии.

Пока идет строительство, инвестор продолжает формировать кадровый резерв для будущего производства. В Скопинском филиале медколледжа запускается новая программа «Аппаратчик-оператор производства химических соединений», также созданная по запросу инвестора с участием Корпорации развития. Инвестор уже провел ремонт и установку современного оборудования и мебели в учебных кабинетах колледжа. Для набора первых студентов в скопинский филиал в сотрудничестве с КРРО продолжается профориентационная работа со школьниками из семи районов Рязанской области. Эти вопросы, а также организационные моменты, связанные с набором и подготовкой кадров, обсудили гендиректор ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Дуглас Смит, гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин, глава Скопинского округа Михаил Ромодин и директор Рязанского медколледжа Илья Савкин после экскурсии.

«Когда видишь своими глазами, как студенты первого спецкурса с восторгом изучают место работы, где им, возможно, предстоит трудиться, то вдвойне приятно осознавать, что наши общие усилия по обеспечению российского гиганта фармотрасли кадрами не напрасны. Мы помогли инвестору открыть в медколледже спецкурс по подготовке будущих сотрудников завода. Рады, что смогли быть полезными с разработкой и подготовкой к запуску новой образовательной программы, набор на которую будет открыт в Скопинском филиале медколледжа в следующем учебном году», — отметил Вячеслав Несин.

Прием заявок от абитуриентов, желающих учиться по новой программе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» в Скопинском филиале Рязанского медицинского колледжа, стартует этим летом. Обучение будет осуществляться на безвозмездной основе, что подразумевает целевую подготовку студентов. После получения диплома выпускники смогут устроиться на работу на заводе по производству препаратов плазмы крови человека, который к тому времени уже начнет свою деятельность.