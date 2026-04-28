Стало известно о пострадавших в ДТП с деревом в Рязанской области

ДТП произошло 27 апреля, примерно в 15:20, в Шиловском районе. 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, врезался в дерево. Водитель и его 23-летний пассажир пострадали. Их с травмами госпитализировали. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что авария случилась в поселке Лесной. Очевидцы публиковали кадры с места.