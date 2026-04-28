Стали известны варианты цветового оформления Летнего клуба в Рязани

Появились данные о цветовых решениях фасадов и интерьеров Летнего клуба Благородного собрания в Рязани, который сейчас находится на реставрации. Об этом сообщили в РРОО «Регион для жизни».
Документ определяет подход к выбору цветов, однако носит рекомендательный характер. Цветовая схема сформирована на основе выявленных в ходе исследований исторических слоев окраски. Итоговые оттенки будут уточнять после пробных выкрасок.
Вокруг цветового решения отдельных элементов уже возникла дискуссия. В частности, цвет «шашек» на шатре считается ошибочным и предлагается ориентироваться на аналогичные объекты архитектора Ивана Ропета.
Главный инженер по реставрации Владислав Кочетов с этим не согласился. По его словам, на приведенных примерах кровля выполнена иначе, а цветовое решение на рязанском объекте основано на доступных исторических фотографиях и допустимых палитрах.
В «Регионе для жизни» отметили, что продолжат следить за ходом реставрации объекта культурного наследия.
