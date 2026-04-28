С начала года рязанцам выплатили более миллиарда по больничным

С начала 2026 года более 63 тысяч рязанцев получили пособия по временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат составила 1 661 975 231 рубль, сообщили 28 апреля в региональном отделении СФР. Пособие по больничному рассчитывают из среднего заработка за два года, страхового стажа и количества дней болезни. При стаже до 5 лет платят 60% от зарплаты, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%. В случаях, когда средний доход сотрудника ниже МРОТ (27 093 рублей) или его страховой стаж меньше полугода, размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается на уровне минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента за полный календарный месяц.

С начала 2026 года более 63 тысяч рязанцев получили пособия по временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат составила 1 661 975 231 рубль, сообщили 28 апреля в региональном отделении СФР.

Пособие по больничному рассчитывают из среднего заработка за два года, страхового стажа и количества дней болезни. При стаже до 5 лет платят 60% от дохода, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.

В случаях, когда средняя зарплата сотрудника ниже МРОТ (27 093 рублей) или его страховой стаж меньше полугода, размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается на уровне минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента за полный календарный месяц.