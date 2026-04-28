Рязанские полицейские завершили расследование трех уголовных дел о дропперстве

Рязанские полицейские завершили расследование трех уголовных дел, возбужденных по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что в сентябре 2025 года 17-летняя жительница Скопина в интернете нашла подработку. Она проводила финансовые операции. За это девушке обещали вознаграждение — две тысячи долларов США.

Выполняя поручения, она переводила на указанные счета денежные средства на общую сумму 114 тысяч рублей. Жительница Скопина проработала семь дней. От незнакомца она получила 200 рублей. После неизвестный прекратил переписку.

Выяснилось, что 17-летняя жительница работала на дистанционных мошенников и способствовала сокрытию денег, полученных преступным путем.

На нее завели уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Материалы переданы в суд.

Кроме того, завершено расследование аналогичного уголовного дела. По версии следствия, 19-летняя жительница рабочего поселка Сапожок в ноябре 2025 года в интернете нашла работу.

Проведя несколько операций на общую сумму 96 тысяч рублей по указанию собеседника, злоумышленница получила в качестве вознаграждения две тысячи рублей. Операции проведены в интересах дистанционных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ. Его рассмотрит суд.

Также раскрыто преступление 26-летнего рязанца. Следствием установлено, что злоумышленник в сентябре 2025 года по просьбе знакомого передал банковскую карту для противоправной деятельности. Рязанцу обещали ежемесячное вознаграждение две тысячи рублей. Всего карта незаконно использовалась два месяца.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ. Материалы полицейские передали в суд.