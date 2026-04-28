Рязанская область заняла первое место в ЦФО по производству рыбных консервов

Рязанская область заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье место в России по производству рыбных консервов. Об этом пишет RG.ru. Отмечается, что наилучшие результаты продемонстрировали два крупнейших предприятия отрасли: Ряжская рыбоперерабатывающая компания (ООО «РПК») и «Балт-ОСТ», а также «РКЗ — Вкусные консервы». В 2025 году выручка Ряжской рыбоперерабатывающей компании выросла на 41% и составила 4 миллиарда рублей. Также стоит отметить, что выручка компании «Балт-ОСТ» увеличилась на 28%, а чистая прибыль возросла на 32%. В целом, в рыбной индустрии региона функционируют 7 предприятий.

