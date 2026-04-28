Рязанцы увидели в тату футболиста символ нацизма, минспорт стер ее с афиши
Рязанцы увидели в тату футболиста символ нацизма, минспорт стер ее с афиши. На ситуацию обратило внимание РЗН. Инфо.

Пользователи соцсетей разглядели на афише предстоящего матча у вратаря ФК «Рязань» татуировку, похожую на свастику. Жительница города сочла размещение такого фото недопустимым в преддверии Дня Победы.

«Одна я отчетливо вижу свастику на коленке? Кощунство размещать такое в преддверии дня Победы, да и вообще-то незаконно», — написала комментатор под афишей.

В министерстве спорта пояснили, что татуировка игрока — это славянский символ «Боговник», который олицетворяет покровительство светлых богов и помогает на пути духовного развития.

«Никакого отношения к свастике он не имеет», — отметили в ведомстве.

Несмотря на это, руководство ФК «Рязань» приняло решение скорректировать афишу, чтобы «избежать любых недоразумений», и замазали тату у футболиста.

Фото: афиша до и после изменений, группа ВК «ФК Рязань».