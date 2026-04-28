Рязанцы пожаловались на состояние улицы Новая и сообщили о перекосившемся люке

Рязанцы выразили недовольство состоянием дорог в городе. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ПУВР». Жители отметили, что ямы на улицах стали настолько глубокими и широкими, что водителям приходится рисковать, объезжая их. Многие пожаловались на то, что повреждают автомобили, «чертя бамперами и порогами о выбоины». Также рязанцы добавили, что на улице Новая некоторые ямы могут оставить колеса без покрытия. «А на её участке от Колхозной в сторону Горького вообще люк вылез с основанием, перекосившись», — уточняют они. Водители надеются, что на проблему обратят внимание и решат поскорее.

Рязанцы выразили недовольство состоянием дорог в городе. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ПУВР».

Жители отметили, что ямы на улицах стали настолько глубокими и широкими, что водителям приходится рисковать, объезжая их. Многие пожаловались на то, что повреждают автомобили, «чертя бамперами и порогами о выбоины».

Также рязанцы добавили, что на улице Новая некоторые ямы могут оставить колеса без покрытия. «А на её участке от Колхозной в сторону Горького вообще люк вылез с основанием, перекосившись», — уточняют они.

Водители надеются, что на проблему обратят внимание и решат поскорее.