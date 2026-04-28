Рязанцы остались недовольны новой остановкой у памятника Павлову

В Рязани после переноса остановки «Памятник Павлову» горожане столкнулись с неудобствами. Об этом сообщают местные жители в группе «Рязань. RZN City».

По их словам, остановочный знак перенесли, однако электронное табло осталось на прежнем месте. В результате пассажиры продолжают ориентироваться на него и ждут транспорт там, где остановка больше не находится.

Кроме того, на новой точке отсутствует полноценная инфраструктура: нет навеса и укрытия от дождя и ветра, установлены только лавочки.

Отдельные вопросы вызывает и организация выхода из транспорта — при высадке пассажиры могут оказаться прямо в клумбе с недавно высаженными деревьями.

Жители надеются, что ситуацию доработают и приведут остановку в порядок.