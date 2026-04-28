Рязанцам рассказали, как сохранить урожай в период переменчивой погоды

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по области.

В ведомстве отметили, весенние заморозки — это обычное явление для многих регионов России. Даже в мае, когда цветут плодовые деревья, температура может опуститься ниже нуля. В северных районах риск заморозков сохраняется даже в июне, когда уже высажены овощи и рассада теплолюбивых растений.

По словам специалистов, эти перепады температуры создают трудности для садоводов и фермеров, но есть способы, которые помогут уменьшить потери. Разные растения по-разному реагируют на холод. Например, избыток азота в удобрениях и нехватка калия и фосфора могут сделать растения более уязвимыми. Также легкие почвы быстрее остывают.

Важно помнить, что влажная почва медленнее теряет тепло, но при избытке влаги растения могут пострадать от заморозков. Особенно чувствительны к холоду косточковые деревья, такие как вишня и абрикос. Яблони и груши чуть более устойчивы, но их цветы тоже могут погибнуть от холода.

Среди ягод жимолость более устойчива к заморозкам, а смородина и малина менее защищены. Овощи также различаются по устойчивости: морковь и укроп более выносливы, а томаты и перцы — очень чувствительны к холоду.

В Россельхознадзоре рассказали, что для того, чтобы защитить растения от заморозков, можно использовать несколько методов:

Укрытие: накрывайте растения агроволокном или пленкой до наступления холодов.

Мульчирование: слой мульчи помогает сохранить тепло в почве.

Окучивание: земляной вал защищает побеги от заморозков.

Дымление: создание дымовой завесы, хотя этот метод используется реже из-за трудоемкости.

Также уточняется, что для того, чтобы помочь растениям легче переносить перепады температур, важно правильно подбирать удобрения и не спешить с высадкой теплолюбивых культур. Хотя весенние заморозки предотвратить невозможно, можно минимизировать их последствия и сохранить урожай.