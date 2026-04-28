Россиян предупредили о негативных последствиях работы в кровати

Работа в кровати может иметь серьезные последствия для здоровья и продуктивности, предупреждают эксперты. Об этом сообщает врач-реабилитолог Надежда Губарева и руководитель отдела управления продуктом компании MOON Ангелина Логинова. Они рассказали о негативном влиянии работы в постели на организм, передает «Газета.Ru».

По словам Логиновой, кровать предназначена для отдыха и сна, и ее использование в качестве рабочего места может привести к проблемам с позвоночником. Мягкий матрас не обеспечивает необходимую поддержку, что вызывает дискомфорт в спине и снижает концентрацию. Кроме того, неправильная поза может сократить срок службы матраса.

Губарева добавила, что работа в постели может привести к болям в спине и шее, создавая замкнутый круг: боль мешает сну, а недосып усиливает болевые ощущения. Это, в свою очередь, снижает продуктивность и повышает уровень стресса.

Эксперты рекомендуют использовать диван с правильной поддержкой или организовать рабочий уголок вне спальни, чтобы обеспечить телу необходимую опору и четко разделить зоны труда и отдыха.