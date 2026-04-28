РНПК приняла на преддипломную практику студентов-нефтехимиков

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») приняла на преддипломную практику студентов выпускных групп направления «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина (РГРТУ).

К каждому студенту РНПК прикрепила опытного работника. Специалист помогает студенту выявить пробелы в знаниях, решить возникающие проблемы, подготовиться к защите. Практика продлится один месяц.

Базовая кафедра «Химическая технология» в РГРТУ была открыта в 2011 году по инициативе РНПК для подготовки и постоянного притока молодых специалистов на предприятие. Благодаря образовательному проекту молодые рязанцы, желающие работать на нефтезаводе, получают профильное образование, не выезжая за пределы региона.

Подготовку студентов завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие». Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраивается в РНПК. В этом году будет выпущено 49 бакалавров очной и заочной форм и 7 магистров направления нефтехимии и электрохимии, по счету это двенадцатый выпуск.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов. В рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие» завод сотрудничает более чем с 20 высшими учебными заведениями России и Рязанской области. За последние три года в Рязанскую НПК трудоустроились более 150 выпускников вузов России.