Регион получит более 55 млн на поддержку рязанцев с сахарным диабетом

Рязанская область получит более 55 млн рублей на поддержку пациентов с сахарным диабетом. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Павел Малков.

Решение одобрила Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных средств.

«Закупим системы непрерывного мониторинга глюкозы для беременных женщин и детей. Благодарю федеральных коллег и Андрея Макарова за поддержку и внимание к региону.

В регионе выстроена системная поддержка пациентов с диабетом: обеспечиваем лекарствами, расходными материалами и современными системами мониторинга. Они помогают вовремя замечать изменения в состоянии здоровья и быстрее на них реагировать», — написал глава региона.

Он уточнил, что в регионе работают 20 школ самоконтроля сахарного диабета, в том числе две детские.

«Раньше в них обращались лишь отдельные пациенты, а сейчас обучение проходят почти все, у кого впервые установлен этот диагноз. На занятиях помогают разобраться в заболевании, освоить самоконтроль, питание и инсулинотерапию. Это снижает риски осложнений и помогает людям жить полноценной жизнью», — заключил Павел Малков.