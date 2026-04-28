Путин призвал власти не зацикливаться на запретах и ограничениях

По его словам, излишние барьеры тормозят развитие. Президент подчеркнул, что законодательный процесс должен быть системным и творческим. «Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработкой новых мер наказания для нарушителей не надо — это контрпродуктивно», — заявил он.