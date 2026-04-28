Прокуратура потребовала убрать свалку у дамбы в Шилово

Прокуратура Шиловского района провела проверку после публикации в СМИ о несанкционированной свалке на территории дамбы реки Оки. Как установили надзорные органы, напротив дома № 20 на улице Набережной в Шилово вблизи дамбы образовалась свалка древесных отходов и бытового мусора. Кроме того, еще одно место складирования отходов выявлено между домами № 31 и № 32 на улице Речной.

По итогам проверки главе администрации городского поселения внесено представление с требованием устранить нарушения.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации свалок и приведению территории в порядок.