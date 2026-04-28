Пожар на стройке в Москве унес жизни семи человек

В московском районе Аэропорт число погибших при пожаре на строительной площадке выросло до семи человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Возгорание произошло 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде, где велось строительство жилого комплекса. По данным экстренных служб, внутри здания находилось около 300 человек — всех удалось эвакуировать. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 1400 квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Также спасатели вывели из здания 31 человека.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 1400 квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Также спасатели вывели из здания 31 человека. К тушению привлекались более 120 сотрудников и 30 единиц техники, пожару был присвоен максимальный, пятый ранг сложности.

Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание, однако окончательные выводы будут сделаны после проверки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель людей. Ход расследования контролирует прокуратура.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: прокуратура Москвы.