После рейда на Центральном автовокзале в Рязани мигрантов забрали в военкомат

Во вторник, 28 апреля, военные следователи при поддержке военной полиции провели рейд на Центральном автовокзале Рязани. Всего проверили 12 человек, выявленных нарушителей доставили в военкомат. Отмечается, что с начала года на учет поставлено уже более 80 натурализованных граждан из них 40 заключили контракты на военную службу.

После рейда на Центральном автовокзале в Рязани мигрантов забрали в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону.

Во вторник, 28 апреля, военные следователи при поддержке военной полиции провели рейд на Центральном автовокзале Рязани. Всего проверили 12 человек, выявленных нарушителей доставили в военкомат.

Отмечается, что с начала года на учет поставлено уже более 80 натурализованных граждан из них 40 заключили контракты на военную службу.