Омбудсмен помогла рязанцам решить проблемы в ходе еженедельного приема

В Рязани 22 апреля состоялся еженедельный личный прием граждан, на который пришли семь жителей региона. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. В ходе встречи рассматривались различные вопросы, в том числе отказ в возбуждении уголовного дела, жалоба на отказ в личном приеме руководителем, прекращение разбирательства в связи с согласием с судебным решением, а также розыск без вести пропавшего родственника.

Кроме того, заявителям разъяснили порядок воссоединения семьи и возвращения пожилых родителей с территории Украины.

Все обращения оформили в установленном порядке и взяли на особый контроль.

Фото: соцсети Натальи Епихиной.