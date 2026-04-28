Около 200 беспилотников сбили над регионами РФ за сутки

В ночь на 28 апреля средства ПВО уничтожили 186 украинских БПЛА. Их сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.