Мошенники изобрели новый способ обмана клиентов авторемонтных салонов

Аферисты убеждают владельцев автомобилей перевести деньги на покупку запчастей. Схема работает так: обманщик звонит в сервисный центр, представляется собственником машины, оставленной на ремонт, и с помощью наводящих вопросов выясняет характеристики автомобиля, планируемые ремонтные работы и стоимость необходимых запчастей. Затем он узнаёт контактный номер настоящего автовладельца и оставляет мастерам другой номер. После этого злоумышленник связывается с владельцем авто под видом сотрудника автосервиса и просит перевести предоплату на покупку запчастей, подтверждая свою «легитимность» известными ему данными о машине и работах.

Об этом пишет «КП».

Аферисты убеждают владельцев автомобилей перевести деньги на покупку запчастей. Схема работает так: обманщик звонит в сервисный центр, представляется собственником машины, оставленной на ремонт, и с помощью наводящих вопросов выясняет характеристики автомобиля, планируемые ремонтные работы и стоимость необходимых запчастей.

Затем он узнаёт контактный номер настоящего автовладельца и оставляет мастерам другой номер. После этого злоумышленник связывается с владельцем авто под видом сотрудника автосервиса и просит перевести предоплату на покупку запчастей, подтверждая свою «легитимность» известными ему данными о машине и работах.