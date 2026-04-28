Минпросвещения установило даты летних каникул в российских школах

Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа. При этом, как уточнили в министерстве, завершение учебного года для обучающихся 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Рекомендуемые даты каникул ведомство направляет в регионы каждый год. При этом школы могут корректировать график.

