Каждый второй рязанец проведет майские праздники дома — исследование

Согласно опросу, каждый второй рязанец проведёт выходные дома (51%), а 17% отправятся на дачу или в деревню. Число работающих в праздничные дни составило 14%. 8% горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

