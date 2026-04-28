Канцлер Германии Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, и мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть украинской территории перестанет быть украинской», — приводятся слова канцлера Германии. Мерц связал территориальные уступки с перспективами вступления страны в ЕС. Он добавил, что Украине может потребоваться провести референдум по вопросу соглашения, которое будет включать территориальные уступки, после чего Владимир Зеленский якобы скажет украинцам: «Я открыл вам путь в Европу».

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради подписания соглашения о мире и вступления в ЕС. Об этом 28 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, и мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть украинской территории перестанет быть украинской», — приводятся слова канцлера Германии.

Мерц связал территориальные уступки с перспективами вступления страны в ЕС. Он добавил, что Украине может потребоваться провести референдум по вопросу соглашения, которое будет включать территориальные уступки, после чего Владимир Зеленский якобы скажет украинцам: «Я открыл вам путь в Европу».