JAECOO и клуб владельцев передали около тонны помощи приюту для животных в Москве

29 марта 2026 года JAECOO совместно с клубом владельцев организовал акцию помощи муниципальному приюту для безнадзорных животных Южного административного округа Москвы.

29 марта 2026 года JAECOO совместно с клубом владельцев организовал акцию помощи муниципальному приюту для безнадзорных животных Южного административного округа Москвы. Участники посетили приют, помогли с выгулом питомцев и передали около тонны необходимых вещей — корма, медикаменты и игрушки.

Поездка прошла в рамках программы корпоративной социальной ответственности. К акции присоединились владельцы автомобилей JAECOO и их семьи. Для участников провели экскурсию, рассказали об условиях содержания животных, после чего желающие смогли погулять и поиграть с собаками и кошками.

«На сегодняшний день в нашем приюте более 2500 животных, которые всегда нуждаются не только в питании и уходе, но и в лечении, ежедневной заботе и любви. Наш приют существует уже около 15 лет и, благодаря неравнодушным людям, мы не стоим на месте: находим дома, лечим, гуляем, социализируем, любим и заботимся о четвероногих друзьях», — отметила Александра Титова, волонтер муниципального приюта для безнадзорных животных ЮАО.

Помощь доставили на кроссоверах JAECOO J6. В приют привезли корм, медикаменты и другие необходимые вещи. Объем багажника автомобиля при сложенных сиденьях второго ряда достигает 1180 литров, что позволило перевезти значительный груз.

После акции участники также познакомились с интерьером модели JAECOO J6, дебютировавшей в феврале. Автомобиль получил международную сертификацию pet-friendly. По данным TÜV SÜD, материалы отделки отличаются износостойкостью и простотой в уходе.

В компании отмечают, что подобные инициативы являются частью социальной деятельности бренда и направлены на поддержку благотворительных проектов и развитие сообщества. Бренд планирует и дальше продолжать подобные проекты, объединяя неравнодушных людей по всей стране.

