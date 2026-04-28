ФАС проведет проверку тарифов операторов связи на маркировку звонков

ФАС проведет оценку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Об этом сообщили 28 апреля «Ведомости». Отмечается, что проверку запросили банки и финансовые организации. По данным «Ведомостей», банки сомневаются в экономической обоснованности тарифов в размере 0,25 рубля за попытку звонка и не понимают, из чего складывается цена, потому что операторы также берут плату и за длительность разговора.