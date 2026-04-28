Директор рязанской компании не выплатил сотрудникам зарплату на 800 тысяч рублей

Московским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Рязанской области установлено, что директор, имея задолженность перед семью сотрудниками и обладая финансовыми ресурсами для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы за период с ноября 2025 по апрель 2026 года на сумму около 800 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность учреждения и принимают меры к погашению задолженности по зарплате.

В Рязани возбуждено уголовное дело против директора строительного учреждения, который не выплатил заработную плату своим работникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

