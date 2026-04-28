ЦБ РФ оставил курс доллара на 29 апреля ниже 75 рублей

Центральный банк России объявил официальный курс валют на среду, 29 апреля. Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, курс доллара составил 74,6947 руб., евро — 87,5928 руб., а юаня — 10,9420 руб. Для сравнения, на вторник, 28 апреля, курсы были следующими: доллар — 74,8081 руб., евро — 87,8826 руб., юань — 10,9513 руб. Таким образом, доллар подешевел на 11,34 копейки, евро — на 28,98 копейки, а юань — на 0,93 копейки.