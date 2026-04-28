66-летнего жителя Ряжского района осудили за повторную пьяную езду

Ряжский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина, употребив алкоголь, сел за руль мопеда и направился в соседнее село. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Мопед конфискован в доход государства.

Ряжский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина, употребив алкоголь, сел за руль мопеда и направился в соседнее село. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Мопед конфискован в доход государства.