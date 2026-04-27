Житель Иркутской области украл у рязанской пенсионерки 100 тысяч рублей

По данным следствия, мужчина выполнял роль «дроппера» в схеме мошенников. Перевести ему деньги пенсионерку убедил «сотрудник полиции». По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину обязали вернуть деньги пенсионерки и выплатить процент за моральный ущерб.