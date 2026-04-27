Земляне могут увидеть внезапно возникший второй хвост у кометы PANSTARRS

С Земли можно будет увидеть комету C/2025 R3 (PANSTARRS), у которой, возможно, появился двойной хвост. Как пишет РИА Новости, это произошло во время ее пролета мимо Солнца, ученые пока не знают, почему это случилось.

Телескоп LASCO заметил второй хвост у кометы всего за сутки до того, как она вышла из зоны видимости. Явление стало заметным в воскресенье. Обычно кометы имеют один хвост, который образуется под воздействием солнечного ветра, но второй хвост появился неожиданно.

Ученые предполагают, что дополнительный хвост мог возникнуть из-за удара по комете облака плазмы, выброшенного Солнцем 23-24 апреля. Это совпадает с моментом, когда началось формирование второго хвоста. Также есть другие версии, включая возможность, что на ядре кометы активировался гейзер.

Комету можно будет наблюдать с Земли в ближайшие дни, когда она станет видимой. Ученые надеются увидеть, сохранится ли у нее второй хвост. Если нет, это подтвердит гипотезу о том, что хвост был временным явлением.

Фото: РИА Новости, Wim Filmalter.