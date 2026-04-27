В Улан-Удэ «Лада Гранта» сбила пожилую женщину, подметавшую дорогу

ДТП произошло на улице Куйбышева. По предварительным данным надзорного ведомства, водителю машины помешал пьяный пассажир, из-за него он резко повернул в сторону и сбил сотрудницу комбината по благоустройству, убиравшую дорогу. Женщину госпитализировали.