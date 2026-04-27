В Рязанской области восстановили электроснабжение 60% потребителей

Отмечается, что основные силы энергетиков сейчас сосредоточены в Рязанском, Михайловском, Клепиковском, Захаровском и Старожиловском округах. «Для их электроснабжения при необходимости могут быть использованы 45 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью почти 1,46 МВт», — сообщает ведомство.