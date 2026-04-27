В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за дождя и сильного ветра. Дождь, согласно прогнозам, в Рязанской области будет идти до конца 27 апреля. А ветер порывами до 20 м/с сохранится до конца 28 апреля.