В Рязанской области на железной дороге насмерть придавило рабочего

Инцидент произошел днем 26 апреля на станции Стенькино-2. «При проведении работ по резке части корпуса вагона смертельно травмирован 47-летний электросварщик точной сварки в результате падения корпуса вагона на него», — говорится в сообщении. От полученных повреждений мужчина умер на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).