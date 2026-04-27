В Рязанской области на железной дороге насмерть придавило рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Инцидент произошел днем 26 апреля на станции Стенькино-2.
«При проведении работ по резке части корпуса вагона смертельно травмирован 47-летний электросварщик точной сварки в результате падения корпуса вагона на него», — говорится в сообщении.
От полученных повреждений мужчина умер на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователь Западного МСУТ СК России осмотрел место происшествия. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда.
