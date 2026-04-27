Поезд насмерть сбил мужчину на перегоне «Дягилево — Рязань»

На перегоне «Дягилево — Рязань» пассажирский поезд «Астрахань — Москва» смертельно травмировал мужчину 1989 года рождения. Об этом сообщили в Рязанском ЛО МВД России на транспорте. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 26 апреля. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ведомстве напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призвали соблюдать меры личной безопасности.