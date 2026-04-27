В Рязани женщина бросила собаку в ветклинике, ей нашли новый дом
По словам сотрудников клиники, женщина оставила животное у администратора «на пару минут». Посетительница заявила. что ей якобы нужно припарковать машину и ушла. За собакой рязанка так и не вернулась. На следующий день щенку нашли новых хозяев.
Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
