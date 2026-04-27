В Рязани при пожаре в многоэтажке пострадал мужчина
В пятницу, 24 апреля, в многоквартирном доме в Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В результате происшествия пострадал мужчина 1993 года рождения. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
В пятницу, 24 апреля, в многоквартирном доме в Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В результате происшествия пострадал мужчина 1993 года рождения. Характер травм и состояние пострадавшего ведомство не уточнило.
Причину возгорания устанавливают дознаватели.