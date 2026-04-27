В Рязани оштрафовали 10 человек за незаконные земляные работы

С начала года в Рязани 10 нарушителей привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территории общего пользования без необходимых разрешений. Общая сумма штрафов составила 284 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация города Рязани. Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения может обернуться штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

