В Рязани компания подростков избила девушку

Инцидент произошел во дворе дома № 84 на улице Стройкова, за торговым центром «Еж», заявили очевидцы. «Собралась толпа школьников, они портили машины и избили девушку», — сообщили рязанцы. Отмечается, что неравнодушная женщина попыталась заступиться за пострадавшую, но ей пообещали «дать по лицу». Причина конфликта не указана. Официальная информация уточняется.