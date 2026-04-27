В Рязани и области за выходные полиция поймала 65 правонарушителей

В выходные дни полицейские провели рейды в Рязани и области для поддержания порядка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Они проверяли соблюдение миграционных законов и выявили 24 нарушения, совершенных иностранцами. Также были привлечены к ответственности 5 российских работодателей за нарушения при найме иностранцев.

Помимо этого, в ходе рейдов в Рязани полицейские остановили 65 правонарушителей. В магазинах и кафе города на улицах Кутузова и Связи, а также поселка Мурмино и деревни Турлатово Рязанского района они нашли нарушения правил продажи алкоголя и изъяли 41 литр спиртных напитков.

В данный момент по всем фактам проводятся проверки.