В России может подорожать кофе

По данным эксперта, средняя стоимость чашки к концу года может вырасти с нынешних 300-350 рублей до 500-600 рублей. Основные причины — неурожай в Бразилии и Вьетнаме, усложнение логистики, а также рост арендных ставок и тарифов на электроэнергию. По мнению аналитиков, россияне начнут чаще выбирать бюджетные сорта или вовсе перейдут на домашнее приготовление напитка.

Об этом сообщает «Лента. ру».

