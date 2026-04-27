В Омске зоозащитница умерла после жесткого избиения и травли собакой. Об этом сообщила «КП-Омск».

Избиение произошло 25 марта. Валерия выгуливала трех собак, когда к ней подошли двое мужчин со стаффордом. Отмечается, что бойцовская собака начала вести себя агрессивно по отношению к питомцам умершей, та пыталась их защитить.

«Тогда мужчины напали на беззащитную женщину, повалили ее на землю и жестоко избили, пиная ногами. В заключение они натравили на зоозащитницу свою собаку», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на волонтерское движение «Мы тебя нашли Омск» отмечается, что после случившегося девушка получила сотрясение, ушибы рук, ног, почек и поясницы.

Уточняется, что Валерия плохо себя чувствовала, нуждалась в госпитализации, однако не могла лечь в больницу, пока не пристроила на временную передержку собак.

«24 апреля, когда дела были закончены, она должна была отправиться в больницу, но не успела — женщину нашли мертвой на пороге квартиры», — сказано в сообщении.

В региональной полиции «КП-Омск» заявили, что смерть не связана с мартовским избиением. Против злоумышленников тогда завели уголовное дело по статье 115 УК РФ, что означает причинение вреда здоровью легкой степени тяжести. То есть, как уточнили в публикации, к смерти такие травмы привести не могли.

Видео: УМВД по Омской области.