В офисе на западе Москвы зарезали менеджера. Об этом 26 апреля сообщила KP.RU .

Тело нашли в офисе отдела продаж строящегося жилого комплекса на Верейской улице. Отмечается, что 36-летняя москвичка умерла от нескольких ножевых ранений.

Подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний местный житель.

По данным KP.RU, задержанный был фанатом холодного оружия — при обыске в его квартире обнаружили коллекцию кинжалов, а также винтовку.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что мужчина ранее был судим, в последнее время перебивался случайными заработками, в том числе искал через интернет заказы на ремонтно-строительные работы. Собеседник уточнил, что злоумышленник выпивал.

Кроме того, установлено, что с погибшей фигурант не был знаком. Камеры видеонаблюдения сняли, что он зашел в офис строительной компании и начал наносить сидевшей за столом женщине удары ножом. Затем мужчина сбежал, оставив жертву истекать кровью на полу. После он прятался в парке.

«На допросе мужчина заявил, якобы ему мешала стройка нового жилого комплекса, которая уже несколько месяцев идет под его окнами. Говорит, что вышел из себя и решил „отомстить за свои неудобства любому сотруднику компании“, поэтому взял нож и пришел в офис продаж», — рассказал источник издания.

Как выяснила KP.RU, мужчину планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Фото — Telegram-канал «112», видео — столичный СК.