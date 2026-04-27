В Нижегородской области школьник насмерть зарезал друга

По предварительной информации издания, инцидент произошел 22 апреля. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что до этого 14-летний подросток якобы два дня гулял по городу, размахивая ножом. 16-летний товарищ попытался его успокоить — и получил смертельный удар. С погибшим простились 24 апреля в Кулебаках. Правоохранительные органы инцидент не прокомментировали, пишет NN.RU. Очевидцы утверждают, что подростка задержали.